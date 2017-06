Zo zal de Britse verkiezingsnacht verlopen

Om 23 uur Belgische tijd sluiten de stembussen in de 650 Britse kiesdistricten. Daarna maken de omroepen meteen de exitpoll bekend. De beste manier om de verkiezingsnacht te volgen is via de BBC, waar de 78-jarige nestor David Dimbleby voor de tiende keer de parlementsverkiezingen verslaat.

Een van de eerste uitslagen zal uit Sunderland Central komen. De oude havenstad, nu thuishaven van Nissan, is de plek waar een jaar geleden de brexit-triomftocht begon. Als Labour hier verliest, koersen de Conservatieven af op een ongeëvenaarde zege. Twee uur later komen de uitslagen uit Nuneaton. Wat Ohio is in de Amerikaanse verkiezingsnacht, is Nuneaton in de Britse: een swing state, of een 'marginal' zoals de Britten het noemen. Toen David Cameron hier in 2015 won, wist hij dat de exitpoll correct was en hij premier zou blijven.

Rond diezelfde tijd komt nieuws uit Putney. Deze welvarende wijk in Zuidwest-Londen, waar Nick Clegg woont, is uiterst eurogezind. Als de anti-brexit-strategie van de Liberaal-Democraten werkt, moeten ze hier een stunt kunnen veroorzaken.



Twee uur later volgt Moray, het Oost-Schotse kiesdistrict van Angus Robertson, fractieleider van de Schotse nationalisten in het Lagerhuis. De Conservatieven, de 'Tartan Tories', hopen deze zetel te veroveren. Zij hebben de verkiezingen neergezet als een stem voor of tegen Schotse onafhankelijkheid.