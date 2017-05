Zo klonk explosie in concertzaal

Op sociale media zijn beelden opgedoken van het moment van de explosie. De beelden zijn gemaakt in de concertzaal, vlak na het concert van Ariana Grande. De paniek is zeer duidelijk te zien.

Er is een duidelijk knal te horen op de beelden. Er is een moment van ongeloof, waarna mensen de ernst van de situatie inzien. Er ontstaat paniek en mensen beginnen te vluchten.

Bij de explosie, net buiten de concertzaal, zijn al zeker 19 mensen om het leven gekomen en 59 gewonden gevallen.