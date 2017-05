Zestigste dode bij protesten in Venezuela

Sinds het begin van april, toen de hevige protesten tegen de president van start gingen, raakten ook al meer dan duizend mensen gewond.



Venezuela kampt al maanden met de zwaarste economische crisis uit zijn geschiedenis, vanwege de torenhoge inflatie en de val van de olieprijzen. Zowel de regering als de oppositie beschuldigen elkaar ervan de crisis in de hand te hebben gewerkt. Daarnaast is het land verwikkeld in een diepe politieke crisis, sinds de oppositie de meerderheid behaalde in het parlement.



Nieuwe verkiezingen

De oppositie eist nieuwe verkiezingen en de vrijlating van politieke gevangenen, maar ook dat de regering humanitaire hulp toelaat aangezien het land kamp met zware tekorten van levensmiddelen. Sinds begin april komt de oppositie bijna dagelijks op straat.



De concrete aanleiding was toen dat het Hooggerechtshof zichzelf de bevoegdheden van het parlement had toegeëigend, een beslissing die het later ongedaan maakte. Bij de protesten komt het bijna elke keer tot rellen tussen de manifesten en de politie.