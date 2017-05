Zeker 80 doden en 350 gewonden bij enorme aanslag in 'veiligste wijk' van Kaboel

De aanslag met een tankauto vol met explosieven in de chique wijk Wazir Akbar Khan, was een van de zwaarste ooit in de Afghaanse hoofdstad. De ontploffing vond plaats bij het Sanbakplein, in de omgeving van het paleis van de president, verschillende ministeries, het NAVO-hoofdkwartier en buitenlandse ambassades, waaronder die van Duitsland, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Op het moment van de explosie, rond 8.30 uur plaatselijke tijd, waren duizenden mensen onderweg naar hun werk. De ambassades van Frankrijk en Duitsland zijn door de enorme explosie beschadigd. Volgens Duits minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel zijn werknemers van de Duitse ambassade bij de aanslag gewond geraakt. Een Afghaanse bewaker van de ambassade zou overleden zijn.

De plaats van de ontploffing is afgesloten door de politie. Foto's op sociale media tonen een zware wolk van zwarte rook boven de stad en veel vernielde voertuigen.



De wijk wordt gezien als de veiligste plek in Kaboel. Buitenlandse ambassades in het gebied worden beschermd met hoge muren; overheidskantoren worden bewaakt door de politie en veiligheidstroepen.



De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Volgens een woordvoerder van de politie ontplofte de bom in de buurt van de Duitse ambassade. "Maar er zijn ook veel andere belangrijke kantoren in de omgeving. het is moeilijk te zeggen wat het exacte doelwit is", zegt hij aan Reuters.