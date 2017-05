Wilders bedankt voor zetel Europees Parlement

Er is een plek vrijgekomen omdat Vicky Maeijer onlangs plaatsnam in de Tweede Kamer, het "lagerhuis" van het Nederlandse parlement. Aangezien een dubbelmandaat niet is toegestaan, moest ze haar lidmaatschap van het Europees Parlement opzeggen.



Wilders heeft recht op de zetel omdat hij bij de Europese verkiezingen van 2014 als lijstduwer de meeste voorkeurstemmen kreeg. Hij heeft al twee keer eerder bedankt.



Zoals gepland zal André Elissen (57), een oud-politieman die eerder in de Tweede Kamer zat, de vrijgekomen positie in de Europese PVV-fractie binnenkort innemen. Die telt dan weer vier leden. "Gefeliciteerd André Elissen met je zetel in het Europees Parlement als opvolger van Vicky Maeijer. Geef ze allemaal flink van katoen daar", tweette Wilders.



Wilders vindt overigens dat een dubbelmandaat mogelijk moet zijn. Een kort geding hierover dat hij in 2014 aanspande bij het Europees Hof van Justitie liep echter op niets uit.