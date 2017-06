Wie ook de verkiezingen wint, het VK is in een periode van neergang terechtgekomen

De Britse kiezers beleven morgen een weinig inspirerende dag. De meesten van hen zullen met lange tanden een electorale keuze maken voor Conservatieven of Labour: partijen met leiders die weinig enthousiasme opwekken en vooral duidelijk maken dat het Verenigd Koninkrijk in een periode van neergang is terechtgekomen.

Premier Theresa May kreeg het tijdens de laatste campagnedagen nog bijzonder moeilijk. Na de aanslagen in Manchester en Londen kwam er kritiek omdat zij als binnenlandminister 18 procent van de politiemacht had wegbezuinigd: terwijl net lokale agenten het best geplaatst zijn om de radicalisering van bepaalde jongeren vroegtijdig op te merken.

Om haar voorsprong te behouden, kwam May plotseling op de proppen met een eerder vaag antiterreurplan en verklaarde ze dat terreurverdachten preventief het land uitgezet moeten worden.