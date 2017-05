Wereld reageert geschokt op terreur bij tienerconcert

Terrible incident in Manchester. My thoughts are with all those affected and our brilliant emergency services.

Prime Minister Theresa May says her thoughts are with the victims and families of those affected in the #ManchesterAttacks.

De Britse premier Theresa May krijgt op Twitter zware kritiek te verduren, omdat ze pas enkele uren na de berichten over de explosies van zich liet horen. Labour-leider en concurrent Jeremy Corbyn was er een stuk vroeger bij. "We werken eraan om alle details boven water te krijgen van wat door de politie wordt beschouwd als een verschrikkelijke terreuraanslag. Al onze gedachten zijn bij de slachtoffers en de families van hen die hierdoor zijn getroffen", aldus May. Corbyn prijst dan weer de hulpdiensten in de Britse stad.

Statement from Sir Richard Leese, Leader of Manchester City Council, on Manchester Arena explosion https://t.co/O5xG6tWRxE

London stands with Manchester - our thoughts are with all those killed and injured tonight and our brave emergency services. https://t.co/0al1LzXvXE

My heart goes out to families who have lost loved ones, my admiration to our brave emergency services. A terrible night for our great city

De burgemeester van Manchester, Andy Burham, heeft inmiddels op Twitter zijn medeleven betuigd en uit zijn afschuw. "Een vreselijke nacht voor onze fantastische stad", klinkt het. Ook zijn Londense collega Sadiq Kahn uit zijn condoleances op Twitter. "Londen staat samen met Manchester." De voorzitter van de gemeenteraad van Manchester noemt de vermoedelijke aanslag een "monsterlijke, maar vergeefse daad: ''Als dit inderdaad een terreuraanslag was, was het een monsterlijke daad maar ook een vergeefse daad. Manchester is een trotse en sterke stad en we zullen niet toestaan dat mensen angst en verdeeldheid zaaien", klinkt het.

Voetballer Vincent Kompany, die kapitein is van voetbalclub Manchester City, heeft in een tweet al zijn medeleven betuigd aan de slachtoffers en nabestaanden in Manchester, net als vele andere celebrities:



Actrice Alyssa Milano schreef: "Mijn gedachten zijn bij jullie, Manchester" en Katy Perry liet weten: "Ik bid voor iedereen bij @ArianaGrande's show". Ook Demi Lovato stuurde via Twitter een bericht. "In tranen als ik denk aan de onschuldige concertgangers die hun leven hebben verloren. Ik bid voor iedereen en alle #arianators."



Presentator Ryan Seacrest: "Verslagen door het nieuws dat uit de UK komt. Mijn gedachten zijn bij de fans en families bij Ariana's show in Manchester. Vreselijk." Cher schreef "Mijn gebeden gaan naar de mensen in Manchester. Ik heb daar speciale tijden beleefd in mijn jeugd en verder."



Ook de bandleden van Duran Duran deelden hun medeleven. ,,We denken aan al onze vrienden en fans in Manchester." Dwayne 'The Rock' Johnson twitterde: "Onze gebeden en sterkte voor de slachtoffers en de families die betrokken zijn bij de tragedie in Manchester. Blijf sterk."



Ariana Grande, die ongedeerd bleef, heeft nog niet gereageerd via haar Instagramaccount dat meer dan 105 miljoen volgers heeft.