VS voeren succesvolle test uit met afweersysteem voor intercontinentale raketten

Het Pentagon lanceerde vanop de Marshalleilanden, in de Stille Oceaan, een intercontinentale raket en traceerde haar koers, alvorens een afweerraket af te vuren vanop de Vandenberg-basis van de US Airforce in Californië.



Kritieke mijlpaal

"De onderschepping van een complex ICBM-doelwit (intercontinental ballistic missile) is een ongelooflijke verwezenlijking... Een kritieke mijlpaal voor dit programma", aldus vice-admiraal Jim Syring, die directeur is van het Missile Defence Agency. "Dit systeem is van een vitaal belang om ons thuisland te verdedigen, en deze test toont aan dat we beschikken over een capabel en geloofwaardig afschrikmiddel tegen een echte bedreiging."



Radars en sensoren

Het afweersysteem bestaat uit radars en andere sensoren die verspreid zijn over de hele wereld om vijandelijke raketlanceringen te detecteren, en een afweerraket die de gedetecteerde raket vernielt in de ruimte.



Noord-Korea heeft al talrijke rakettest uitgevoerd, en zou als doel hebben om een intercontinentale nucleaire raket te ontwikkelen die de VS kan raken. Volgens experts zou Pyongyang daar binnen enkele jaren in kunnen slagen.



De VS hoopten met de test op een succesverhaal nu er steeds meer dreigende taal klinkt in Noord-Korea, en de spanning tussen de twee landen oploopt sinds het begin van de ambtstermijn van president Donald Trump.