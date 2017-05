VS: Rosenstein blijft achter Comey-memo staan

"Ik schreef het. Ik geloof het. Ik blijf er bij", zo heeft Rosenstein aan de Senaat en het Huis van Afgevaardigden gezegd. In het bijzonder was de omgang van Comey met het onderzoek naar de e-mails van de toenmalige Democratische minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton "verkeerd en oneerlijk".



Democratische Congresleden hebben, sinds het uit de laan sturen van Comey vorige week dinsdag, gezegd dat de memo van Rosenstein slechts een voorwendsel was. Senatoren zeiden volgens Fox dat de bewindsman had onthuld te hebben geweten dat Comey zijn job zou verliezen, nog voor hij de nota schreef.



In het Huis waren sommige Democraten vrijdag na de briefing niet om aan te spreken. De briefing toonde volgens Seth Moulton uit Massachusetts aan "dat wij geen vertrouwen in deze regering mogen hebben". Ruben Gallego, vertegenwoordiger van de staat Arizona, noemde de bijeenkomst "nutteloos".