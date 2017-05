Voorsprong Britse Conservatieven slinkt verder

De populariteit van de Britse Conservatieve Partij blijft afnemen in de aanloop naar de parlementsverkiezingen in juni. In een nieuwe peiling van The Guardian en ICM bedraagt het verschil tussen de partij van premier May en Labour nog 12 procentpunt.

Vorige week bedroeg het verschil tussen de twee partijen nog 14 procentpunt. De Conservatieven staan nu op 45 procent en Labour op 33 procent. De Liberaal-Democraten volgen met amper 8 procent. Andere polls voorspellen nog een kleiner verschil tussen de twee grootste partijen. Eind vorige week bedroeg de kloof in een peiling van YouGov amper 5 procentpunt: 43 voor de Conservatieven tegenover 38 procent voor Labour. Maar volgens Martin Boon, directeur van peilingbureau ICM, wijzen alle resultaten in dezelfde richting en komt de leiding van de Conservatieven in gevaar.