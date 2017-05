VN-Veiligheidsraad dinsdag opnieuw met spoed bijeen over Noord-Korea

De VN-Veiligheidsraad houdt dinsdag een spoedzitting over Noord-Korea. Vandaag testte het geïsoleerde land opnieuw een raket. Vanuit de hele internationale gemeenschap regende het veroordelingen en dreigingen met zwaardere sancties na de vorige rakettests van het regime in Pyongyang. De spoedzitting werd aangevraagd door de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Japan, aldus de VN-missie van Uruguay, dat de V-raad in mei voorzit.

Het Zuid-Koreaanse leger meldde vandaag dat een raket werd afgevuurd vanop een terrein ten noorden van Pyongyang, en dat het projectiel meer dan 500 kilometer vloog, richting open zee. Het was al de elfde poging sinds begin dit jaar.



Na de lancering van vorige week kwam de V-raad dinsdag samen achter gesloten deuren om hardere sancties tegen het land te bespreken. Volgens de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley werken de VS en China aan een resolutie met extra sancties tegen Pyongyang.



Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley ©AFP