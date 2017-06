Vijfde aanslag in Europa in half jaar tijd

* Het begon in december vorig jaar met de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn, toen de uit Tunesië afkomstige dader twaalf mensen doodde. De terrorist werd korte tijd later in Italië doodgeschoten.



* Op 22 maart reed een man in op voetgangers op de Westminster Bridge in Londen. Hierdoor kwamen vier mensen om het leven. De dader werd doodgeschoten.



* Op 7 april gebruikte een terrorist in de Zweedse hoofdstad Stockholm een vrachtwagen om op voorbijgangers in te rijden. Vijf mensen stierven op straat. De dader werd opgepakt.



Op 22 mei blies een man zich op direct na een concert van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande in Manchester. Hij nam 22 omstanders mee in de dood.



* Door de aanslag in Londen zijn in elk geval zes mensen door de drie daders omgebracht. Aangezien sommige gewonden er slecht aan toe zijn, kan dit aantal nog oplopen. De daders zijn doodgeschoten.