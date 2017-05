Verschillende doden na bestorming Congolese gevangenis

"Er waren bij de aanvallers, de bewakers en de gevangenen doden" op woensdag, aldus minister van Justitie Alexis Thambwe Mwamba aan Radio Okapi. Er werd ondertussen een onderzoekscommissie op poten gezet, maar over het aantal slachtoffers wil de overheid nog niks kwijt. Volgens mensenrechtengroepering Bill Clinton Foundation for Peace kan het dodental oplopen tot vijftig.



Eerder verklaarde een regeringswoordvoerder dat de leider van de religieuze militie, Ne Muanda Nsemi, ontsnapte bij de aanval, samen met een vijftigtal andere gevangenen. Nsemi werd in maart gearresteerd voor het plannen van aanslagen tegen president Joseph Kabila.



Volgens een politiewoordvoerder zijn sommige van de ontsnapte gevangenen gevaarlijke criminelen. De burgemeester van het nabijgelegen Selembao verklaarde dan weer dat honderden gedetineerden ontsnapten, en dat 179 van hen ondertussen weer konden worden gevat. Het is niet bekend of Nsemi zich onder die gearresteerden bevindt.



De BDK wil het pre-koloniale Congo doen herleven, en is vooral actief in de zuidwestelijke provincie Kongo Central. De militie streeft daarvan de afscheiding na.