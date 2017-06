Verschillende doden bij “terroristische incidenten” in centrum van Londen

In Londen zijn vanavond ongeveer twintig voetgangers omver gereden door een bestelbusje. De drie inzittenden van het voertuig stapten vervolgens nabij het drukke Borough Market uit om zeker zeven mensen neer te steken met lange messen. De politie heeft heeft het inmiddels over 'terroristische incidenten', er zouden ook 'meerdere doden' zijn.

Korte tijd later was er ook melding van een melding in Vauxhall, eveneens aan de zuidoever, maar dan in meer in westelijke richting. Dat bleek vals alarm te zijn. De Londen Bridge-aanval begon om tien over tien plaatselijke tijd.



Met een snelheid van ongeveer 80 kilometer per uur reed het B&Q-busje in op de voetgangers. Rond deze tijd is het meestal druk op de brug, met uitgaanspubliek. Na de aanslagen volgde er op Southwark Street een vuurgevecht met de anti-terreureenheid die razendsnel ter plekke was. At 0025hrs 4/6/17 the incidents at #LondonBridge & #BoroughMarket were declared as terrorist incidents. — Metropolitan Police(@ metpoliceuk) 03/06/17 02:00 ©REUTERS ©REUTERS

UK Prime Minister Theresa May says London incident is being treated as a "potential act of terrorism" https://t.co/VVecy5qNlI pic.twitter.com/2jbPD7oKb1 — BuzzFeed News(@ BuzzFeedNews) 03/06/17 02:00 Een ooggetuige heeft gezien dat de politie een man in de boeien sloeg. De wijde omgeving is hermetisch afgesloten en het nabijgelegen station is dicht.



De Britse premier Theresa May gaf intussen in een reactie mee dat de incidenten behandeld worden als "een mogelijke terreurdaad". Ze bedankte ook de hulpdiensten die massaal ter plaatse zijn. Oppositieleider Jeremy Corbyn (Labour) had het op Twitter over "brutale en schokkende incidenten".