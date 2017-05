Verdachte nummer veertien in voorhechtenis geplaatst

Het gaat om een 23-jarige man, die werd gearresteerd in Shoreham-by-Sea in Sussex. Hij wordt verdacht van schendingen van de terrorismewetgeving.



In totaal werden al 16 mensen opgepakt, waarvan er twee, een man en een vrouw, zonder vervolging weer werden vrijgelaten. De veertien anderen blijven in de cel voor verhoor.



Na de aanslag door de Brit van Libische afkomst Salman Abedi, worden nog 54 mensen behandeld in het ziekenhuis.