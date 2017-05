Venezuela devalueert munt met 64 procent

Op het veilingplatform Dicom werd deze middag 2.010 bolivar per dollar betaald. De vorige wisselkoers bedroeg nog 728 bolivar. In totaal werd voor 24 miljoen Amerikaanse dollar verhandeld. Dat is relatief weinig, wat analisten doet besluiten dat het nieuwe wisselkoersmechanisme niet lang zal standhouden.



Venezuela reglementeert het kapitaalverkeer al sinds 2003 strikt. De invoer wordt beperkt, wat leidt tot voedseltekorten en een gebrek aan medicijnen. Er is wel een lucratieve zwarte markt van dollars, waar voor één Amerikaanse dollar tot 6.000 bolivar wordt betaald.