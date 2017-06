Uber ontslaat ruim 20 man na eigen onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door advocatenkantoor Perkins Coie LLP. In 215 van de onderzochte gevallen is geen actie ondernomen. Nog 57 andere kwesties worden nader onderzocht.



Wraak

Ondertussen zijn er 31 medewerkers op cursus of training gestuurd, terwijl zeven personeelsleden een schriftelijke waarschuwing van het bedrijf ontvingen. De problemen hebben betrekking op onder meer intimidatie, discriminatie en wraak.



In februari gaf Uber in een blogpost openheid van zaken over een aantal onderzoeken in reactie op Susan Fowler, de programmeur die had geklaagd over seksuele intimidatie en discriminatie binnen de bedrijfscultuur. Op haar eerste werkdag maakte haar baas duidelijk dat hij seks wilde. Ze diende een klacht in, maar Uber deed aanvankelijk niets.



Eric Holder, die minister van justitie was onder de Amerikaanse president Obama, leidt een ander onderzoek naar seksueel wangedrag bij Uber. Hij deelde volgens Bloomberg zijn bevindingen al met een interne commissie waarin onder anderen Uber-bestuurslid Arianna Huffington zit.