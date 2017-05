Trumps persoonlijke advocaat in beeld bij onderzoek naar Russische inmenging stembusgang

In het onderzoek van het Amerikaanse Congres naar mogelijke Russische inmenging in de jongste presidentsverkiezingen komt nu ook een persoonlijke advocaat van president Donald Trump (foto) in beeld. Het gaat om Michel Cohen, meldt ABC News.

Cohen, één van de naaste vertrouwelingen van Trump, bevestigt aan ABC dat de onderzoekers in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat hem hebben verzocht te komen "informatie verstrekken" en te "getuigen" omtrent mogelijke contacten die hij met mensen in verbinding met de Russische regering zou hebben gehad.



De advocaat heeft de uitnodiging naast zich neergelegd. Mogelijk volgt nu een dagvaarding vanuit de Senaat.