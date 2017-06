Trump zet afspraken 'Parijs’ bij het grofvuil, maar hoe precies?

Trump vernietigt de Amerikaanse afspraken van het mondiale klimaatakkoord. Hoe precies, daar leek hij nog uiterst vaag over, gisteren tijdens zijn verklaring. Er zijn meerdere routes denkbaar voor zijn omstreden 'exit' uit het revolutionaire verdrag, dat 195 landen eind 2015 in Parijs met een juichstemming bereikten.

Hij wil van de deal af, in de hoop vervolgens te kunnen heronderhandelen over klimaatbeleid met de rest van wereld. Dat lijkt ijdele hoop. Want leiders in China, Europa en India zeiden al stellig: Trump kan stoppen, maar wij gaan samen door.

Met zijn toelichting is Trump eigenlijk al uit 'Parijs' gestapt, kun je zeggen. Feit is: hij laat alle afspraken nu links liggen.