Trump: "VS wordt properste en meest milieuvriendelijke land ter wereld"

Trump belde de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Franse president Emmanuel Macron, de Canadese premier Justin Trudeau en de Britse premier Theresa May om zijn beslissing om uit het klimaatakkoord te stappen uit te leggen. Volgens de mededeling vertelde hij de leiders dat de VS onder zijn administratie "het properste en meest milieuvriendelijke land ter wereld" wordt.



Trump bedankte de leiders voor de open discussies die ze hadden in zijn eerste maanden als president, en bevestigde zijn engagement tegenover de transatlantische alliantie. Daarnaast stelde de president dat de VS een sterke reputatie hebben in het verminderen van broeikasgassen en rond hun leiderspositie in het ontwikkelen van technologie met groene energie.



De vier leiders leken volgens mededelingen van hun eigen administraties niet onder de indruk van Trumps uitleg. Alle vier drukten ze hun grote teleurstelling uit over zijn beslissing, en hebben ze laten weten dat hun landen wel de doelstellingen van het akkoord zullen nastreven.



Volgens het Witte Huis zijn de leiders er wel allemaal mee akkoord gegaan om de dialoog voort te zetten en de samenwerking rond milieukwesties en andere zaken te versterken.