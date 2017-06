Trump verkiest economie boven klimaat. Maar kloppen zijn argumenten?

Wat Trump niet deed donderdagmiddag in de Rose Garden was de wetenschap achter de klimaatverandering in twijfel trekken. De president gaf zelfs aan dat het akkoord van 194 landen niet ver genoeg gaat om de opwarming als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Maar de toespraak van Trump – een mengeling van droge statistische gegevens en gevoelsargumenten – was erop gericht het akkoord punt voor punt in diskrediet te brengen. Nogal wat beweringen waren gebaseerd op bedenkelijke data en uit verband gerukte onderzoeksrapporten.