Trump verhuist Amerikaanse ambassade niet naar Jeruzalem

De verhuizing van de ambassade is zeker nog niet voor de komende zes maanden, aldus Trump. De beslissing ligt erg gevoelig bij de Palestijnen. Zij willen van Oost-Jeruzalem immers hun hoofdstad maken.

Volgens de Amerikaanse wetgeving moest de Amerikaanse ambassade al meer dan 20 jaar geleden naar Jeruzalem verplaatst zijn. Toch staken de presidenten daar steeds een stokje voor door de verplichting telkens met zes maanden uit te stellen om het vredesproces niet in gevaar te brengen. Hoewel Trump tijdens zijn verkiezingscampagne had beloofd de ambassade te verplaatsen, heeft hij de verhuizing nu dus toch weer op de lange baan geschoven.

"President Trump heeft deze beslissing genomen om de kansen op succesvolle onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen te maximaliseren", klinkt het bij woordvoerder Sean Spicer. "Maar hij heeft herhaaldelijk gezegd dat hij van plan is de ambassade te verhuizen en de vraag is niet of het zal gebeuren, maar wanneer het zal gebeuren."