Trump trekt VS terug uit klimaatakkoord, maar wil nieuwe en "eerlijkere" deal

Donald Trump heeft zonet in de rozentuin van het Witte Huis bekendgemaakt dat de Verenigde Staten zich terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Hij wil nieuwe onderhandelingen over een beter akkoord.

Donald Trump hield de wereld met kennelijk genoegen tot het allerlaatste moment in spanning. Stapt hij eruit of blijft hij erin? Na een aankondiging van vicepresident Mike Pence kwam Trump dan toch naar buiten, met ruim een half uur vertraging. Beginnen deed hij met "gedachten en gebeden" voor Manila, waar een uur voordien een schietpartij had plaatsgevonden in een luxecasino. Trump bestempelde het incident onmiddellijk als een "terroristische aanval", maar dat is volgens de Filipijnse politiechef Ronald dela Rosa alles behalve zeker, aangezien de schutter niet op mensen mikte en zo geen gewonden maakte.

©REUTERS Verder nam Trump de tijd om ook zijn harde werk voor vrede in het Midden-Oosten "en misschien zelfs tussen Israël en de Palestijnen" in de verf te zetten.

Herverdeling van Amerikaanse rijkdom Daarna maakte hij de aankondiging bekend: de VS stappen uit het klimaatakkoord van Parijs. Het akkoord kost de Amerikaanse bevolking te veel geld, aldus Trump: "Ik werd verkozen tot president van de burgers van Pittsburgh, niet Parijs."

Share 'Het akkoord is een gigantische herverdeling van de Amerikaanse rijkdom aan andere landen' Het akkoord "is heel oneerlijk voor de VS", en bevoordeelt China en India, ten nadele van de VS. "Het akkoord is een gigantische herverdeling van de Amerikaanse rijkdom aan andere landen."

Wel wil hij nieuwe onderhandelingen over een akkoord met betere voorwaarden, die "eerlijk zijn voor de Verenigde Staten en zijn arbeiders". "It's time to make America great again", sloot Trump zijn speech af. Frankrijk, Italië en Duitsland laten in een gezamenlijke mededeling weten dat ze "ervan overtuigd zijn dat het akkoord van Parijs niet heronderhandeld kan worden". Ze beloven een grotere steun aan ontwikkelingslanden om hen te helpen de doelstellingen te halen.

Kritiek van Obama Barack Obama, voorganger van president Trump. ©AFP Barack Obama, de vorige president van de VS die het akkoord mee onderhandelde, reageert scherp op Trumps beslissing. "Zelfs bij een gebrek aan Amerikaans leiderschap, zelfs wanneer deze regering een handvol naties vergezelt die de toekomst ontkennen, heb ik er alle vertrouwen in dat onze staten, steden en bedrijven naar voren zullen treden. Ze zullen misschien zelfs meer doen om de weg te tonen en de enige planeet die we hebben te beschermen voor de komende generaties", aldus Obama.

Grote druk Trump stond onder grote druk van andere wereldleiders om zich aan de deal te houden. "Een trieste, trieste dag voor de wereld, de dag waarop de Verenigde Staten zich afkeren van het gevecht tegen klimaatverandering", reageert EU-commissaris van Klimaat en Energie Miguel Arias Canete. "De EU betreurt deze eenzijdige beslissing ten diepste."

I condemn this brutal act against #ParisAccord @realDonaldTrump Leadership means fighting climate change together. Not forsaking commitment. — Charles Michel(@ CharlesMichel) 01/06/17 02:00 Premier Michel heeft het op Twitter over "een brutale daad tegen het klimaatakkoord". De regering beklemtoont dat België het klimaatakkoord zal blijven steunen. "We hebben geen keuze. Falen in de strijd tegen de klimaatopwarming is geen optie. Noch voor de planeet, noch voor de toekomstige generaties."

Elon Musk stapt zoals beloofd op als een adviseur van de president. "De klimaatverandering is echt. Het akkoord van Parijs opzeggen is niet goed voor Amerika, en niet goed voor de wereld", schreef hij op Twitter. Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world. — Elon Musk(@ elonmusk) 01/06/17 02:00