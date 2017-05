Trump schakelt vroegere advocaat weer in voor Rusland-affaire

Het gaat om Marc Kasowitz die Trump vroeger reeds heeft bijgestaan bij echtscheidingen, vastgoedtransacties en de beschuldigingen van fraude bij de Trump University. Terwijl Trump in het buitenland is - hij is vandaag in Brussel aangekomen - blijft de hele affaire hem achtervolgen.



CIA-baas bezorgd

Zo heeft de vroegere CIA-baas John Brennan gisteren voor de commissie voor de inlichtingendiensten van het Huis van Afgevaardigden getuigd dat hij "bezorgd" is geweest omtrent contacten tussen Russische functionarissen en leden van het campagneteam van de Republikeinse president. Brennan voegde eraan toe de federale recherche FBI daarover te hebben geïnformeerd.



Trump en zijn omgeving moeten niet alleen optornen tegen speciale aanklager Robert Mueller die ex-hoofd van de FBI is, maar ook tegen onderzoeken in het Congres.