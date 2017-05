Trump: "Moslimlanden moeten zelf voortouw nemen in strijd tegen terreur"

Moslimlanden moeten het voortouw nemen in de strijd tegen radicalisering, zei Trump in zijn speech voor de leiders van 55 islamitische landen in Saoedi-Arabië. Zij hebben bovendien het zwaarst te lijden onder "fanatiek geweld". Trump had het ook over een humanitaire veiligheidsramp die zich verspreidt in de regio.

"Deze bijzondere bijeenkomst kan misschien wel het begin betekenen van vrede in het Midden-Oosten en overal ter wereld", aldus Trump, die stelde een boodschap van "vriendschap, hoop en liefde" te brengen.

Net als zijn voorganger Barack Obama zei Trump dat er een nieuw hoofdstuk geopend wordt in de betrekkingen tussen Washington en de Arabische wereld. (Obama's speech in 2009 in Caïro had als titel 'A New Beginning', nvdr.)

De strijd tegen terreur is, volgens Trump, een "slag tussen goed en kwaad". Trump, die een veel verzoenender toon aansloeg dan tijdens zijn campagne, meent dat het niet gaat om een strijd tussen religies of beschavingen, maar tussen "barbaarse criminelen die het menselijk leven willen uitroeien" en "fatsoenlijke mensen van alle religies die dat leven willen beschermen".