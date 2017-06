Trump bezweert dat niemand hem ooit van zijn getwitter zal afhouden

Trump reageerde voor het eerst op de vele kritiek op zijn twittergedrag van de jongste dagen. Hij liet zich verleiden, voor de zoveelste keer, tot een twitteroffensief tegen iemand die hem niet aanstond. Nu was het de burgemeester van Londen. Sadiq Khan zei na de aanslag in Londen zaterdag dat Londenaren niet gealarmeerd moesten zijn over de aanwezigheid van extra gewapende politieagenten op straat. "Zeker 7 doden en 48 gewonden in terreuraanval en de burgemeester van Londen zegt dat er geen reden is tot alarm!", maakte Trump daar op Twitter van. Ook hield de president weer een pleidooi voor zijn omstreden inreisverbod voor moslims.

Sorry folks, but if I would have relied on the Fake News of CNN, NBC, ABC, CBS, washpost or nytimes, I would have had ZERO chance winning WH

The FAKE MSM is working so hard trying to get me not to use Social Media. They hate that I can get the honest and unfiltered message out.

"Losgeslagen"

Zolang hij president is, benadrukte Trump, zal hij blijven twitteren om zijn bijna 32 miljoen volgers en zijn aanhangers te laten weten wat hij op zijn lever heeft.

"De gevestigde fake-media doen hun best om mij van het gebruik van de sociale media af te houden", twitterde de president vandaag in zijn vierde tweet sinds hij uit zijn bed was gestapt. Trump: "Ze haten het dat ik mijn eerlijke en ongefilterde boodschap naar buiten kan brengen. Sorry, mensen, maar als ik had vertrouwd op het nepnieuws van CNN, NBC, ABC, CBS, Washington Post of de New York Times, dan zou ik NUL kans hebben gehad op het winnen van het Witte Huis."

De ophef over zijn tweets in het weekend deed menig Amerikaan, ook veel Republikeinen, verzuchten dat nu écht de tijd was aangebroken om het getwitter van hun president aan banden te leggen.

"De man is losgeslagen", concludeerde columnist Eugene Robinson van The Washington Post. "Ik weet dat dit heel wat is om te zeggen over de gekozen leider van Amerika, de machtigste individu in de wereld. Ik weet dat zijn onorthodoxe gebruik van sociale media door sommigen wordt gezien als briljant. Maar ik zie een boze man uithalen naar vijanden, echte of bedachte vijanden. Een man die op gevaarlijke wijze overdonderd is."