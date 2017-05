Trump bezoekt als eerste Amerikaanse president ooit de Klaagmuur in Jeruzalem

De president van de Verenigde Staten doet op z'n tweede stop van zijn eerste buitenlandse reis Israël aan. Samen met zijn echtgenote - maar op afstand van de pers - bezocht het staatshoofd de Heilig Grafkerk, de kerk die is gebouwd op de plaats waar Jezus Christus zou zijn gekruisigd, begraven en verrezen. Later op de dag trok het gezelschap naar de Westmuur, beter bekend als Klaagmuur.



Trump, die zich duidelijk aan de kledingsvoorschriften hield, nam uitgebreid de tijd om de historische site te bezoeken. Hij legde zijn rechterhand op de muur, sloot even zijn ogen en stak ook een briefje tussen de spleten van het eeuwenoude bouwwerk, zoals de traditie het wil. Gelovigen schrijven op de briefjes wensen, bedankingen en gebeden. Ook echtgenote Melania deed hetzelfde. Welke wens beiden graag in vervulling zien gaan, is niet bekendgemaakt.



De president werd tijdens het bezoek trouwens geflankeerd door zijn schoonzoon en persoonlijke adviseur Jared Kushner - die Joods is - en rabbijn Shmuel Rabinovich. Ondanks eerdere verzoeken was er van de Israëlische premier Netanyahu echter geen spoor.



Het lijkt erop dat Trump op die manier de kerk in het midden wil houden. De president heeft immers te kennen gegeven te willen streven naar vrede tussen Israël en Palestina. Belangrijk om weten: de Verenigde Staten herkennen Jeruzalem officieel niét als hoofdstad van Israël. (lees hieronder verder)