Trump bedolven onder slechte pers: 80 procent verhalen was negatief

Met zijn eerste buitenlandse reis heeft Donald Trump in ieder geval al iets bereikt: hij is de jongste dagen minder negatief in het nieuws. Toch is hij de eerste president in een kwart eeuw over wie uitzonderlijk negatief wordt bericht, zo blijkt uit een nieuwe studie. De studie komt de president, die de media beticht van partijdigheid, goed uit. 'Wat je ziet op tv is SABOTAGE', aldus Trump in een nieuwe video.

President Trump en first lady Melania in Israël. ©EPA De storm rond Trumps presidentschap is sinds vrijdag even gaan liggen, na een moeilijke week waarin twijfels rezen of hij zijn eerste termijn wel zou afmaken. Erger nog, of hij zijn zijn eerste jaar wel zou halen.



Sinds de president in het vliegtuig stapte richting het Midden-Oosten en Europa, valt het 'i-woord' nauwelijks meer: impeachment. Amerika's president haalt deze dagen vooral het nieuws met zijn bezoek aan de Klaagmuur in Jeruzalem en met zijn oproep aan moslims in Saoedi-Arabië radicalisme af te wijzen. Gisteren, vlak na de aanslag in Manchester, kreeg Trump nog eens de kans om te benadrukken dat Islamitische Staat snel een kopje kleiner moet worden gemaakt. Weinigen zullen het met hem oneens zijn.

De redelijk 'schandaalvrije' periode die Trump nu doormaakt, ver weg van 'slangenkuil' Washington, staat in schril contrast met de publiciteit tijdens zijn eerste honderd dagen als president. Van de berichten in de belangrijkste Amerikaanse media en drie Europese, zo blijkt uit een recente studie van de Harvard-universiteit, was slechts 20 procent positief voor hem. De score van 80 procent negatieve verhalen is ongekend voor een Amerikaanse president. Trumps voorgangers Obama (41 procent negatief), Bush (57 procent) en Clinton (60 procent), bleven daar ver onder. Natuurlijk, Trump gaf zelf genoeg aanleiding om negatief in het nieuws te komen. Schandalen waren er genoeg vanaf zijn inauguratie: van de heisa rond het intrekken van Obamacare en de 'reisban' voor moslims tot het onderzoek naar de vermeende Rusland-connecties en het ontslag van FBI-baas Comey. Logisch dus, die stroom van negatieve publiciteit.

Waarschuwing Trump houdt een boeket vast na te zijn verwelkomd door de Saoedische koning Salman. De aandacht voor de president sinds zijn inauguratie is ongekend. ©AFP Maar de onderzoekers waarschuwen dat die constante stroom van negatieve berichtgeving het vertrouwen in de media kan aantasten. Van de onderzochte media spande CNN de kroon: maar liefst 93 procent van hun Trump-nieuws was negatief voor de president. Stop met het verslaan van elk snippertje Trump-nieuws, roepen zijn aanhangers al maanden, alsof de wereld vergaat.



De balans is zoek, aldus de Harvard-onderzoekers van het Shorenstein Center. "De Trump-verslaggeving was negatief, zelfs volgens de criteria die de hyperkritische media er nu op na houden", aldus hoogleraar Thomas Patterson, verantwoordelijk voor de studie.

Patterson: "In eerdere studies van zijn voorgangers werd deze mate van ongunstige publiciteit niet gevonden. De ongekende hoeveelheid negatieve verslaggeving geeft gewicht aan Trumps bewering - die gedeeld wordt door zijn belangrijkste aanhangers - dat de media vastbesloten zijn om zijn presidentschap te vernietigen. Het beeld dat journalisten erop uit zijn om Trump te pakken, dreigt de rol van de media als waakhond te verzwakken." De president maakt deze dagen handig gebruik van de studie door erop te wijzen dat hij groot gelijk had door de media voortdurend uit te maken voor 'Fake News'. Op Facebook verwijst hij dankbaar naar Pattersons bevindingen. En stomtoevallig: tegelijk met de presentatie van de studie bracht Trump een nieuwe campagnevideo uit waarin hij de omroepen beticht van 'sabotage'. "U leest het goed", meldt de video. "Het is SABOTAGE. De Fake News-media werken hand in hand met Washingtons corrupte bureaucratie om de America First-agenda te vertragen en te blokkeren."

Kruisrakettenaanval CNN en NBC scoorden met 93 procent het hoogst als het ging om de negatieve berichtgeving over Trump in zijn eerste honderd dagen. ©AFP Chicago Tribune-columnist John Kass las de studie en kon zich er wel in vinden. Hij herkent het beeld bij zijn eigen krant. "Als ik betoog dat de media belachelijk ver tegen links aanleunen, dat ze de helft van het land hebben verloren met hun houding en dat de toon van hun Trump-verslaggeving uitermate vijandig is, dan krijg ik dezelfde reactie", aldus Kass in een column over de reacties van zijn collega's.



Kass: "Het steeds weer rollen met de ogen... Vaak vergezeld met theatraal gezucht. Als ik de redactie verlaat, wordt het nog erger op de sociale media. Deze studie is opmerkelijk omdat het van Harvard, is, niet bepaald de bakermat van Amerikaans conservatisme."

Hoogleraar Patterson vindt dat Trump zelf verantwoordelijk is voor een fors deel van de negatieve berichtgeving. Maar hij vindt ook dat de media de president meer krediet moeten geven als daartoe aanleiding is. Als voorbeeld noemt hij Trumps kruisrakettenaanval op Syrië, na het gebruik van gifgas tegen burgers. Het was de enige keer in zijn eerste honderd dagen dat Trumps negativiteitsscore daalde, naar 70 procent. Patterson: "Het weinige vertrouwen van het publiek in de media komt onder andere omdat mensen vinden dat journalisten partijdig zijn. De waakhondfunctie van de media heeft aan kracht ingeboet en zal alleen hersteld worden als ze dezelfde criteria hanteren voor beide partijen. De berichtgeving over de Syrië-aanval illustreert de noodzaak voor een consistente, evenwichtige aanpak."