Truck botst op bus met 45 Nederlandse scholieren: chauffeur zwaargewond

Het ongeval gebeurde vanochtend vroeg op de A16 tussen Duinkerke en Calais. Een bus met Nederlandse scholieren uit Geldrop botste op een vrachtwagen. De buschauffeur is zwaargewond, melden Franse media. Hij werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval werd waarschijnlijk veroorzaakt omdat de Poolse vrachtwagenchauffeur in slaap viel ter hoogte van het Franse Bourbourg. De truck zou fors afgeremd hebben, waardoor de bus achterop knalde. Er zaten 45 scholieren in de bus, die op weg was naar Calais. Minstens tien van hen zouden gewond zijn en dat zou ook gelden voor twee volwassen begeleiders. Franse media hebben het dan weer over 20 gewonden. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig.

#BourdinDirect A16 près de Dunkerque, le chauffeur du camion s'endort puis freine brusquement. Le bus le percute. Photo Voix du Nord pic.twitter.com/WSJ5mvLcfQ — Tex59dk (Stéphane)(@ Tex59dk) 01/06/17 02:00

Erg geschrokken

"Ze waren om 1.00 uur met de bus uit Geldrop vertrokken voor een dagtrip naar Londen", aldus Paul van der Helm, vader van een van de scholieren aan NPO Radio 1. "Ze zouden bij Calais de trein nemen naar Londen. Even na half vijf werden we gebeld dat er een ongeluk was gebeurd. Mijn zoon zei dat hij blij was dat hij nog leeft, en was erg geschrokken. Hij had last van zijn been en zijn knieën omdat hij gekneld heeft gezeten. Hij zat nog aan de kant van de weg te wachten tot ze zouden worden nagekeken door ambulancepersoneel. We wachten nu af wat er gaat gebeuren. De school zal waarschijnlijk wel een bijeenkomst houden." Volgens de vader zijn er tien kinderen gewond geraakt.



Het Strabrecht College wilde nog niet veel kwijt over het ongeval. "We zijn nu vooral bezig om contact op te nemen met alle ouders en het opvangen van de kinderen", aldus een medewerker van de school. "Verder kunnen we nu nog niet veel over het ongeluk vertellen." Ouders van de betrokken leerlingen worden op school opgevangen.