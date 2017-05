Tientallen mensen omhelzen geblinddoekte moslim in Manchester

Noori trok na de aanslag de stad in om zoveel mogelijk mensen te knuffelen. Hij deed een blinddoek om en nam plaats naast een bord met het opschrift 'Ik ben een moslim en ik vertrouw je. Vertrouw je mij genoeg voor een omhelzing?' Hij deed dat op St Ann's Square, het plein waar massaal hulde wordt gebracht aan de slachtoffers van de aanslag. Op videobeelden is te zien hoe mensen van allerlei leeftijd en afkomst hun armen om de man heen slaan.



De blogger stond enkele dagen in het stadscentrum en filmde de ervaring. Hij vertelde de krant dat hij aanvankelijk bloednerveus was, maar dat sloeg om nadat hij de eerste omhelzing had gekregen. Veel voorbijgangers reageerden volgens Noori emotioneel op de actie.



De actie was volgens de jonge moslim onder meer bedoeld om de gemeenschappen in de stad samen te brengen. Hij wilde laten zien dat ook moslims geschokt zijn door de aanslag.