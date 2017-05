Tien maanden na mislukte coup Turkije zitten 50.000 verdachten in cel

Het Turkse staatsnieuwsagentschap Anadolu zei zondagavond, op gezag van het ministerie van Justitie, dat onder die 50.136 verdachten 8.816 agenten, 6.982 soldaten (van wie 167 generaals), 2.431 rechters en aanklagers en ook 23 provinciegouverneurs zijn. Nog eens 7.112 verdachten worden opgespoord.



De regering in Ankara houdt de in de VS in ballingschap levende soennitische prediker Fethullah Gülen voor de mislukte staatsgreep verantwoordelijk.