Theresa May kort aanwezigheid op G7-top met een dag in

"Gezien het dreigingsniveau, dat momenteel kritiek is, en de situatie hier, plant de eerste minister momenteel om haar programma op de G7 in te korten en zal ze waarschijnlijk vrijdagavond terugkeren", aldus een hoge vertegenwoordiger van de regering.



De G7-top gaat door op vrijdag 26 en zaterdag 27 mei, maar May zal dus enkel vrijdag aanwezig zijn. Eerst zal ze de NAVO-top in Brussel bijwonen.