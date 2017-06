Surflegende Jack O'Neill overleden

O'Neill, die aan de basis stond van het gelijknamige merk surfbenodigdheden, leefde voor het surfen.



Hij begon meer dan een halve eeuw geleden te sleutelen aan kleding die langere surfsessies in het koude water in Noord-Californië mogelijk zou maken.



De uitvinding van de neopreen-wetsuits maakte van O'Neill een legende onder surfers. Hij kreeg naar verluidt telefoontjes van over de hele wereld van watersporters die zo'n kledingstuk wilde bemachtigen. De surfwinkel van de Amerikaan groeide uiteindelijk uit tot een internationaal opererend bedrijf.



O'Neill woonde in Santa Cruz (Californië) in een huis met uitzicht op de oceaan en op loopafstand van een goede surfplek. Hij bleef lokaal een bekende verschijning, onder meer dankzij zijn ooglapje, dat hij overhield aan een surfongeval. De man overleed thuis in het bijzijn van zijn familie.