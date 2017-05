Superhacker Jevgeni Bogatsjev: gezocht door de FBI, geliefd bij de Russen

Er loopt een gerechtelijke procedure tegen Jevgeni Bogatsjev in de Verenigde Staten. De Rus wordt ervan beschuldigd een netwerk van besmette computers gecreëerd te hebben waarlangs hij in de hele wereld miljoenen dollars van bank­rekeningen weg­sluisde. Hij was niet kieskeurig: iedereen met genoeg geld om te stelen kon een bezoek verwachten – van een bedrijf gespecialiseerd in ongedierte­bestrijding in North Carolina over een politie­bureau in Massachusetts tot de rekeningen van een indianen­stam in Washington.