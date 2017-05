Op de middelbare school noemden ze hem Dumbo, vanwege z’n flaporen. Volgens klasgenoten was Salman Abedi ook niet bepaald slim. "Hij was niet erg scherp, zijn IQ lag beneden het gemiddelde." Als tiener was hij ook nogal introvert.

Salman Abedi compenseerde later door er altijd bij te zijn op feestjes, houseparty’s vooral. "Hij was erg populair bij de meisjes", zei een jeugdvriend aan de Daily Mail. "Hij had veel zelfvertrouwen, dus hij had altijd meisjes rond zich. Hij hield van rap en house.