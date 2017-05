Rotterdammer doodgeschoten tijdens barbecue

Volgens het Algemeen Dagblad was de man samen met drie vrienden aan het barbecueën om de iftar te vieren, het verbreken van de vasten tijdens de ramadan. Opeens kwam een jongen met capuchon langsgelopen die op de man schoot, aldus een ooggetuige, die meteen vreesde voor het leven van het slachtoffer. "In tien seconden was het klaar."



De politie meldt dat ze een groot onderzoek is begonnen. Er is nog niemand gearresteerd. Iets voor middernacht werd wel de vluchtauto aangetroffen op nog geen kilometer afstand van waar de schietpartij plaatsvond.