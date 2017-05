Reynders stelt holebirechten in Tsjetsjenië aan de kaak

"Discriminatie op grond van seksuele oriëntatie komt nog steeds te vaak voor in onze landen, soms zelfs in extreme vorm, zoals de zorgwekkende indicaties van geweld en discriminatie tegen homoseksuelen in Tsjetsjenië ons in herinnering brachten", verklaarde Reynders, die als eerste spreker aan bod kwam.

'De Raad van Europa is de plaats bij uitstek waar we rechtstreeks met Rusland kunnen praten over de fundamentele waarden die we samen als lidstaten hebben vastgelegd'

Eind maart onthulde een onderzoek van de onafhankelijke krant Novaïa Gazeta hoe homoseksuele mannen in Tsjetsjenië het doelwit zijn geworden van de lokale veiligheidsdiensten. Sindsdien volgden steeds meer rapporten van mensenrechtenorganisaties en getuigenissen van homoseksuelen over moorden, folteringen, ontvoeringen en opsluitingen in buitengerechtelijke kampen. Rusland heeft een onderzoek aangekondigd.

België had de zaak al bilateraal aangekaart. Nu trekt Reynders ook aan de alarmbel op een multilateraal forum. "De Raad van Europa is de plaats bij uitstek waar we rechtstreeks met Rusland kunnen praten over de fundamentele waarden die we samen als lidstaten hebben vastgelegd, zoals de non-discriminatie van minderheden", stelde hij na afloop van zijn tussenkomst. "Het zou surrealistisch zijn om er niet over te spreken."