Premier Michel wil economische sancties tegen mogelijke Amerikaanse "klimaatdumping"

Michel sprak van een "brutale daad" van de Amerikaanse president Donald Trump en benadrukt dat van oneerlijke concurrentie met Europese en Belgische bedrijven geen sprake kan zijn.

"Dit betekent dat als bedrijven in de VS een voordeel hebben, we onze economie in Europa moeten beschermen en verdedigen, zonder naïviteit", zei Michel. "Ik ben voor vrijhandel en dat betekent dat we samen met onze partners moeten kijken welke instrumenten we in handen hebben."

Eerder hadden ook de groenen al opgeroepen tot een reactie tegen eventuele "klimaatdumping".

