Poolse regering viseert eurocommissaris Timmermans

'In Polen leeft het gevoel dat dit de persoonlijke kruistocht van Frans Timmermans is'

De Poolse buitenlandminister heeft het daarbij gemunt op Frans Timmermans. Als commissaris voor Rechtstatelijkheid is hij het gezicht van de procedure tegen Polen. "In Polen leeft het gevoel dat dit de persoonlijke kruistocht van Frans Timmermans is, want de zaken waarvan hij ons beschuldigt, zijn al lang rechtgezet door het parlement", vertelde Witold Waszczykowski aan Politico. De Commissie reageerde erg gepikeerd op de uithaal.