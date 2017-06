Politie verspreidt nieuwe foto's van dader aanslag Manchester

Volgens de speurders heeft de veronderstelde dader, Salman Abedi, het Verenigd Koninkrijk op 15 mei verlaten om drie dagen later terug te keren.



Een bron dicht bij de familie van Abedi in Libië vertelde het Franse persbureau AFP dat de man enkele dagen voor de aanslag in het Noord-Afrikaanse land was. De Duitse politie signaleerde echter dat Abedi dan in Düsseldorf is geweest.



Volgens Russ Jackson, een politieverantwoordelijke in Manchester, heeft Abedi na zijn terugkeer "componenten voor de bom" gekocht. De politie wil nu uitklaren of hij voor zijn vertrek naar het buitenland al enige elementen voor de bom had.



Laatste contacten

Het onderzoek spitst zich daarbij toe op de wijk Rusholme in het zuidoosten van Manchester, waar op vrijdag 26 mei een man is gearresteerd. "Het is vitaal dat wij begrijpen waarom Abedi daar is geweest en met wie hij in de laatste dagen voor de aanslag heeft gepraat", aldus Russ Jackson.



De politie houdt in het kader van het onderzoek nog tien mensen vast. Zes anderen kwamen zonder verdere vervolging vrij.



In Libië zitten de vader en een broer van Abedi vast. De autoriteiten daar zeggen dat de twee broers lid zijn van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS), die de aanslag in Manchester heeft opgeëist.