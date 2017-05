Politie verspreidt foto's van terrorist Manchester enkele uren voor aanslag

Op de foto's is te zien dat Abedi een dikke jas aanheeft en een rugzak draagt. De politie heeft de beelden verspreid om zo meer informatie te kunnen verzamelen over de laatste uren van de zelfmoordterrorist.



Onderzoekers hebben geen informatie vrijgegeven over de locatie van Abedi op de foto's. Ze zijn wel nog op zoek naar extra info over de activiteiten van Abedi vanaf 18 mei, de dag dat hij van Libië is teruggekeerd naar het Groot-Brittannië.



De politie laat verder ook weten dat ze al goed gevorderd zijn in het onderzoek. Dertien mensen zijn gearresteerd, waaronder de vader en broer van de dader. Mark Rowley, het hoofd van de Britse terreurbestrijding, zei gisteren al dat een groot deel van het terreurnetwerk rond Abedi is opgepakt. Volgens hem gaat het zelfs om de "belangrijkste figuren".