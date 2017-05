Politie Manchester voert gecontroleerde ontploffing uit, gearresteerde vrouw weer vrijgelaten

Searches carried out in Moss Side pic.twitter.com/Kf45aP7mcV — G M Police(@ gmpolice) 24/05/17 02:00 Further update pic.twitter.com/KCHegf6xul — G M Police(@ gmpolice) 24/05/17 02:00

"Vanmorgen hebben we een huiszoeking verricht in de wijk Moss Side, waarbij een gecontroleerde explosie plaatsvond", deelde de politie rond halvier Belgische tijd op Twitter mee. Wat later werd ook meegedeeld dat de vrouw die gisterenavond werd gearresteerd in het noorden van Manchester, weer werd vrijgelaten. "Nieuwe update: de vrouw die in Blackley gearresteerd werd in verband met de aanslag in de Manchester Arena werd vrijgelaten zonder aanklacht."



Verhoor

De zes mannen die in het kader van het onderzoek werden gearresteerd in het Verenigd Koninkrijk worden nog altijd vastgehouden voor verhoor. Op één na gebeurden de arrestaties allemaal in de buurt van Manchester. De vader en de broer van de vermoedelijke dader Salman Abedi werden in Libië gearresteerd.