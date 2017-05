Plassende hond moeit zich in New Yorkse standbeeldenoorlog tussen 'Charging Bull' en 'Fearless Girl'

#gamedev #indiedev Urinating "Sketchy Dog" statue shows up next to Wall Street's "Fearless Girl" … pic.twitter.com/2g0CpTINaj — 🦄(@ bestermcbest) 30/05/17 02:00

Fearless Girl werd begin maart naast de beroemde Charging Bull geplaatst, die al sinds 1985 staat te pronken in de omgeving van de New Yorkse beurs. Het meisje, een ontwerp van Kristen Visbal, komt op voor gendergelijkheid en werd in het kader van vrouwendag neergezet door het financiële bedrijf State Street Global Advisors.



Met de handen in de heup, de kin omhoog en de haren in de wind lijkt het meisje in de weg lijkt te staan van de stier. En dat is niet naar de zin van Arturo Di Modica, de ontwerper van Charging Bull, die zegt dat Fearless Girl niet meer is dan een commerciële promotiestunt die de artistieke integriteit van zijn eigen beeldhouwwerk schendt.



Hij krijgt nu steun van artiest Alex Gardega. Het meisje "heeft niets te maken met feminisme, en is respectloos voor de artiest die de stier maakte. Die stier had integriteit", aldus Gardega aan The New York Post.