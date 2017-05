Per ongeluk achtergelaten baby sterft in snikhete wagen

Het kleine meisje, Chloe Fogarty, werd gisteren rond 14u45 lokale tijd aangetroffen in het ontzettend warme voertuig. Ze zou meer dan 5 uur in de wagen hebben doorgebracht nadat haar vader een parkeerplaats had gevonden vlak bij zijn werk. Hij zou zijn dochtertje naar de crèche brengen maar werd afgeleid door een telefoongesprek. Hierdoor vergat hij de baby.



Het was met 26 graden net de warmste dag van het jaar tot nu toe in Ierland. Toen de vader zich kort na de middag realiseerde dat hij de baby vergeten was, rende hij nog naar de wagen maar kwam te laat.



Chloe kwam uit een gerespecteerde familie en was het enige kind van Paul en Louise Fogarty. Zij stapten vorig jaar in het huwelijksbootje en moeten nu al een reusachtig trauma verwerken.



Het is onwaarschijnlijk dat de vader iets ten laste zal worden gelegd. De politie gaat uit van een spijtig ongeval.