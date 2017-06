Pence bevestigt sterke banden tussen EU en VS

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence heeft donderdag de Europese Unie op de hoogte gebracht van de beslissin van de VS om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen. Aan de telefoon met de Europese Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheid Federica Mogherini stelde hij dat de betrekkingen tussen de VS en Europa sterk en diep blijven, zo werd donderdag vernomen bij diplomaten in Brussel.

Mogherini benadrukte volgens dezelfde bronnen dan weer dat de EU de in de strijd tegen de klimaatopwarming sterke partnerschappen gaat opbouwen met andere staten, die dezelfde doelen nastreven. Voor de Europese Unie blijft het klimaatakkoord van Parijs erg belangrijk.



Eerder liet de Europese commissaris voor de Klimaatactie weten dat de wereld op Europa kan blijven rekenen in de strijd tegen de klimaatopwarming. Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker spreekt van een grote vergissing, terwijl Europees Parlementsvoorzitter Antonio Tajani stelt dat het klimaatakkoord moet blijven bestaan. "Het is een kwestie van vertrouwen", stelt hij.