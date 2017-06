Parket opent gerechtelijk onderzoek naar nieuwe Franse minister

Het parket van Brest stelt een gerechtelijk onderzoek in naar de nieuwe Franse minister Richard Ferrand. De minister kwam in opspraak in een vastgoedaffaire.

De Franse president Emmanuel Macron liet gisteren nog weten achter zijn vertrouweling Ferrand, minister voor de Cohesie van de territoria, te blijven staan. Eerder kreeg de minister ook al de steun van premier Edouard Philippe. Vorige week berichtte het satirische weekblad Le Canard Enchaîné dat het ziekenfonds Mutuelles de Bretagne, dat vroeger door Ferrand geleid werd, in 2011 kantoorruimte huurde van Ferrands echtgenote. Daarnaast stelde Ferrand in 2014 zijn toen 23-jarige zoon enkele maanden lang tewerk als assistent in het parlement. Ondertussen raakte overigens ook de nieuwe minister van Europese Zaken Marielle de Sarnez in opspraak. Het vroegere Europarlementslid is voorwerp van een vooronderzoek van het parket van Parijs naar "misbruik van vertrouwen". Ze zou mensen fictief hebben laten betalen als medewerker van het Europees parlement.