Op de Filipijnen mag zelfs op het voetpad niet meer gerookt worden

Het verbod geldt voor speelpleinen, sportaccommodaties, voetpaden, scholen, arbeidsplaatsen, regeringsgebouwen, restaurants en andere bedrijven. Ook op openbaar vervoer -zoals schepen, bussen, taxi's, treinen- mag roken niet langer.



Duterte, zelf ooit een verwoed kettingroker, kickte tientallen jaren geleden af wegens gezondheidsproblemen. Davao -de stad waar Dutere decennialang zelf burgemeester was- had eerder al een rookverbod op publieke plaatsen ingevoerd. Het decreet treedt in voege 60 dagen nadat het is gepubliceerd in een algemene richtlijn.