Ook scheepvaartverkeer van en naar Qatar geblokkeerd

De autoriteiten van Saoedi-Arabië en Bahrein hebben al hun havens afgesloten voor schepen die varen onder de vlag van Qatar. Ook de olie- en containerterminals in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zijn gesloten voor scheepvaartverkeer van en naar Qatar.



Diplomatieke banden

De drie Golfstaten hebben samen met Egypte de diplomatieke banden met Qatar verbroken en de grenzen met het land gesloten omdat dat terroristen in Syrië en Jemen zou steunen. Twee golfstaten -Saoedi-Arabië en VAE- zijn belangrijke olie-exporteurs, terwijl Qatar de grootste leverancier van vloeibaar aardgas (LNG) ter wereld is. Het transport gebeurt over zee en dus dreigt de hinder in de scheepvaart grote gevolgen te hebben.



Voedselimport

Ook voor voedsel dreigt er een probleem, want Qatar is voor bijna de helft afhankelijk van import uit Saoedi-Arabië en de Emiraten. In een video aan de bevolking liet het Qatarese ministerie van Economie en Handel dinsdag zien dat de rekken in de supermarkten nog goed gevuld zijn. "Er is een uitgebreide strategische reserve beschikbaar. De prijzen zijn en blijven stabiel", luidde het. De regering wees erop dat de havens en luchthavens van Qatar nog steeds open zijn voor alle landen die niet deelnemen aan de boycot.