Ook Mauritanië verbreekt diplomatieke banden met Qatar

"De overheid van de Islamitisch republiek Mauritanië heeft beslist om alle diplomatieke banden met Qatar te breken", klinkt het in een officieel persbericht van het Mauritaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De kleine Golfstaat heeft volgens de Mauritanië "chaos gezaaid en spanningen veroorzaakt in verschillende Arabische landen, wat grote humanitaire tragedies heeft veroorzaakt in Europa en in de rest van de wereld."



Bondgenoot van Saoedi-Arabië

Mauritanië is traditioneel een nauwe bondgenoot van Saoedi-Arabië, het land dat als eerste aankondigde de grenzen met Qatar te sluiten en de diplomatieke banden met het land op te schorten. Vijf andere Arabische landen hebben zich daar intussen bij aangesloten. Het gaat naast Mauritanië om Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten, Jemen en Bahrein. Jordanië besliste gisterenavond om de diplomatieke vertegenwoordiging in Qatar "te verminderen" en de licentie van het Qatarese televisiestation Al Jazeera te schorsen.



De betrokken landen vermoeden dat Qatar onder één hoedje speelt met sjiitische aartsvijand Iran en terreurorganisaties financieel steunt om de Golfregio te destabiliseren.