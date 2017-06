Ontslagen FBI-baas Comey vroeg om "niet met Trump alleen gelaten te worden"

Er wordt veel verwacht van Comeys getuigenis. Wellicht zal hij gevraagd worden naar zijn privégesprekken met president Trump over het onderzoek en zijn campagne, en over voormalig adviseur binnenlandse veiligheid Michael Flynn.

Bescherming

Het bericht dat Comey aan Sessions zei dat hij niet alleen gelaten wou worden met Trump, werd gepubliceerd door The New York Times en het persagentschap AP. Dat zou gebeurd zijn op de dag nadat de president tijdens een diner aan Comey gevraagd had het onderzoek naar Flynn stop te zetten. Comey vond dat de minister van Justitie de FBI moest beschermen tegen de invloed van het Witte Huis, hebben officiële bronnen aan The New York Times gezegd.

James Comey werd op 9 mei ontslagen. Het nieuws joeg een schokgolf door politiek Amerika: slechts eenmaal eerder werd een FBI-directeur ontslagen.